Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано во вторник в Греции на острове Крит. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эпицентр толчков находился в 18 км к юго-востоку от города Ираклион, население которого составляет около 137 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 2 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.