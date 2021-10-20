Минздрав Британии не видит оснований считать новый штамм коронавируса особо опасным

Распространение нового штамма коронавируса в Великобритании пока не дает оснований считать, что он представляет повышенную угрозу. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Лондоне глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"COVID-19 мутирует, как и все вирусы, и мы постоянно выявляем новые штаммы. Среди них - новый вариант дельта-штамма, который известен под названием AY.4.2 и в настоящий момент распространяется. Хотя пока нет каких-либо оснований считать, что AY.4.2 представляет повышенную угрозу, следующий штамм или штамм, который появится после него, может оказаться более опасен", - заявил Джавид, призвав британцев активно вакцинироваться и делать бустерные прививки в связи с наступлением холодов.

Министр напомнил, что за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании выросло на 16%, а количество госпитализированных - на 10% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.