В Великобритании продолжило расти число заражений COVID-19

В Великобритании за последние сутки заражение коронавирусом COVID-19 выявили у 43,9 тыс. человек, сообщает в среду The Guardian, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Кроме того, за прошедшие сутки после заражения COVID-19 в Великобритании умерли 207 человек.

Днем ранее коронавирус зарегистрировали у 40,9 тыс. британцев. С начала пандемии коронавируса в Британии выявили 8,8 млн случаев заражения COVID-19, скончались 140 тыс. человек.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене, Европа остается единственной частью света, где количество новых случаев коронавируса COVID-19 и смертей от заболевания продолжило расти на прошлой неделе.