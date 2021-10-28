В Великобритании продолжило расти число заражений COVID-19
В Великобритании за последние сутки заражение коронавирусом COVID-19 выявили у 43,9 тыс. человек, сообщает в среду The Guardian, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Кроме того, за прошедшие сутки после заражения COVID-19 в Великобритании умерли 207 человек.
Днем ранее коронавирус зарегистрировали у 40,9 тыс. британцев. С начала пандемии коронавируса в Британии выявили 8,8 млн случаев заражения COVID-19, скончались 140 тыс. человек.
Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене, Европа остается единственной частью света, где количество новых случаев коронавируса COVID-19 и смертей от заболевания продолжило расти на прошлой неделе.
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