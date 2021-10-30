Бизнес стран "двадцатки" призвал гарантировать сохранение нынешнего экономического роста

Представители бизнес-сообществ стран Группы двадцати больше всего опасаются того, что нынешний экономический рост, который наблюдается повсюду после вызванного пандемией спада, может сойти на нет без грамотной скоординированной политики, гарантирующей инвестиции и энергетический переход. Как рассказала ТАСС накануне открытия в субботу саммита лидеров "двадцатки" экс-президент ассоциации итальянских промышленников "Конфиндустрия", председатель "Деловой двадцатки" (В20) Эмма Марчегалья, предприниматели ждут от политиков решений, которые будут гарантировать устойчивый рост, передает Trend.

"Главную озабоченность вызывает то, что нынешний экономический подъем, который мы видим после невероятного спада 2020 года, будет недолговечным. Главное - не сиюминутный экономический рост, который обещает этот год (до 6% в Италии), а необходимость сохранить этот рост на долгосрочную перспективу. Другое опасение вызывает то, что неравномерный рост создаст еще большие перекосы в экономическом и социальном плане. И при этом надо избежать протекционизма, который несет ущерб мировой экономике", - сказала Марчегалья.

По ее словам, рост мирового ВВП ожидается в этом году до 5,7-6%, в 2022 - 4,5%. Мировая торговля после обвала прошлого года выроста почти на 10%. "Эти два года очень важные с точки зрения роста, который важно не растерять", - указала председатель "Деловой двадцатки". По ее мнению, на общемировом уровне вернуться к допандемийным показателям можно уже к концу 2021 года.

"Сейчас создано множество дополнительных стимулов для роста экономики начиная с национальных планов восстановления после пандемии, но опасения касаются как раз того, что, если движение будет в сторону большего протекционизма, появления неравенства и энергетический переход не будет обеспечен должным образом, есть риск, что через год-два роста, который особенно заметен на фоне спада, мы снова вернемся в состояние стагнации", - сказала Марчегалья.

В20 ждет от политиков принятия общей политики, которая бы была направлена на поддержание конкурентоспособности компаний. "Необходим не только экологический переход, но и поддержание социальных и экономических моделей. Для этого необходимы инвестиции как государственные, так и частного сектора в исследования, инновации. Недостаточно сказать, что мы будем противостоять климатическим изменениям, нужна политика, инвестиции", - указала собеседница агентства. Марчегалья отметила, что В20 выступает за установление "цены на углерод", а также просит четко определить критерии соответствия компаний "зеленому статусу".

"Мы хотим, чтобы схожая с европейской моделью торговли эмиссионными квотами скоординированная система была введена повсюду, во всех странах. И это дает ясный сигнал инвесторам, которые должны больше обращать внимание на проекты возобновляемых источников. Но мы не видим в этом налог, но систему рынка. Такие модели уже существуют - в Европе, Японии, но нужно, чтобы эти системы были скоординированы", - пояснила предприниматель.

Она полагает, что газ должен сохраняться. "Постепенно его использование будет сокращаться, но без него сложно совершить любой энергетический переход. И в этом отношении мы не придерживаемся никаких идеологических линий в своих подходах, но руководствуемся очень практичными и прагматичными соображениями. Необходимы инвестиции в новые технологии и исследования. И, чтобы избежать таких ситуаций, как нынешняя на энергетическом рынке, нужно отказаться от идеологии и придерживаться прагматической линии", - считает Марчегалья.

Она отметила, что по основным темам у крупного бизнеса есть больше точек соприкосновения и возможности прийти к соглашению. "Прислушиваться к нам важно, поскольку мы знаем рынки и это позволяет нам прийти к заключениям, которые потом мы передаем политикам. Но, разумеется, без политической воли глобальные вопросы не могут быть решены", - заключила глава В20.

Саммит лидеров стран Группы двадцати открывается в субботу в Риме. На нем будут представлены заключения и рекомендации по итогам проходивших в течение года встреч профильных министров, а также "Деловой двадцатки". Основными темами форума называются климат, здравоохранение и устойчивое развитие, которые взаимоувязаны между собой.