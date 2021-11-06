И.о. министра ФРГ выступил за увеличение финансирования бедных стран в области климата

И.о. министра по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер считает необходимым увеличить финансирование наименее экономически развитых стран для реализации ими климатических целей. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Развивающиеся страны и африканский континент не должны быть проигравшими от изменения климата", - утверждал Мюллер. В то время как промышленно развитые государства и страны с формирующейся рыночной экономикой исторически и в настоящее время являются основными источниками выбросов углекислого газа, развивающиеся страны, особенно африканский континент, несут на себе основное бремя глобального потепления и его последствий, продолжил и.о. германского министра. В этой связи он подчеркнул, что следует сбалансировать климатическую нагрузку от богатых государств. "Для этого необходима инвестиционная программа как частных, так и государственных учреждений для достижения глобального энергетического перехода, развития возобновляемых источников энергии и устойчивой индустриализации в развивающихся странах", - считает Мюллер.

"Эти страны сейчас нуждаются в зеленых финансовых потоках в инфраструктуре, индустриализации и адаптации к изменению климата", - заметил политик. Повышение целевого показателя международного финансирования в области климата в размере $100 млрд до $150 млрд так же необходимо, по его мнению, как и рост частных инвестиций со стимулами и гарантиями зеленого роста в развивающихся странах.

Кроме того, Мюллер подверг резкой критике результаты переговоров на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Глазго. "Обозначенных решений недостаточно для достижения цели [по удержанию роста глобальной температуры на уровне] 1,5 градуса [к концу XXI века]", - резюмировал и.о. германского министра. "Предложения поддержки для развивающихся стран, даже если они будут полностью реализованы, также абсолютно недостаточны для адаптации к уже происходящему изменению климата", - заключил он.

COP26 проходит в Глазго с 31 октября и завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация документов COP26.