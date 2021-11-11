Третья доза вакцины от коронавируса может стать обязательной для медиков в Италии

Европа 11 ноября 2021 04:24 (UTC+04:00)
Третья доза вакцины от коронавируса может стать обязательной для медиков в Италии

Третья доза вакцины от коронавируса может стать обязательной для медработников. С соответствующим предложением выступил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в среду агентство ANSA.

На данный момент персонал любых медицинских учреждений - единственная категория в стране, на которую распространяется обязательная вакцинация. Медикам уже начали делать третьи бустерные дозы наряду с людьми с серьезными заболеваниями и в возрасте старше 60 лет. Всего введено 2,4 млн третьих доз, что соответствует примерно 40% от всего нуждающегося в них населения. Как объявил Сперанца, категория получателей третьей дозы будет расширена с 1 декабря на людей в возрасте от 40 до 60 лет. При этом в качестве бустера используются вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК) американских производителей Pfizer и Moderna вне зависимости от того, каким препаратом был осуществлен основной цикл вакцинации.

Всего в Италии полностью иммунизированы почти 84% населения в возрасте от 12 лет. При этом в последние дни наблюдается рост числа заражений, который приближается к показателям летних месяцев - более 7 тыс. случаев в сутки. Власти запретили проведение шествий и манифестаций на центральных площадях городов, направленных против ковид-сертификатов, которые требуются сейчас практически повсеместно. Согласно последнему распоряжению МВД, любые протесты должны носить статичный характер с соблюдением всех мер безопасности и норм по нераспространению коронавируса вдалеке от торговых улиц. В частности, такое решение продиктовано требованиями торговцев, которые из-за проходивших каждую субботу на протяжении почти трех месяцев протестов потеряли до 30% выручки. Толчком к ужесточению правил проведения акций также послужило то, что наиболее ожесточенные протесты в прошлом месяце в Триесте и некоторых других городах на севере Апеннин, где не соблюдались меры безопасности, привели к появлению там крупных очагов распространения заражений.

Всего общее число заразившихся коронавирусом в Италии приближается к 500 тыс. человек, из которых более 132 тыс. умерли от последствий коронавирусной инфекции.

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