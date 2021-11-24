При крушении лодки у берегов Франции погибли 27 мигрантов
По меньшей мере 27 мигрантов погибли у берегов Франции в результате крушения лодки, на которой они пытались пересечь Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в среду во французской полиции.
Французские спасатели ведут поиск пропавших без вести мигрантов с лодки, которая в среду затонула в проливе Ла-Манш. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте префектуры зоны Ла-Манша и Северного моря.
В поисково-спасательной операции задействованы два вертолета и три катера. По предварительным данным префектуры, всего в лодке находилось около 50 человек, планировавших пересечь пролив, чтобы добраться до Великобритании.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В тюркской культуре памятники, принадлежащие другим народам, не разрушаются, а восстанавливаются - министр
Генпрокуратура Азербайджана о распространении недостоверной информации в связи с вооруженной провокацией Армении
На освобожденных территориях Азербайджана будет создана современная инфраструктура соцобслуживания - замминистра
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего
Госорганам Казахстана необходимо сотрудничать с частным сектором для развития устойчивого финансирования - МФЦА
Одно из положительных впечатлений от Азербайджана связано с его уважением к разным культурам - посол США
Visa открыта к сотрудничеству со всеми игроками транспортного сектора Азербайджана - вице-президент (Эксклюзив)
Компания bp использует максимум ресурсов для обеспечения экономической эффективности проектов на Каспии
Запуск Apple Pay в Азербайджане является сильнейшим стимулятором роста бесконтактных платежей - вице-президент Visa (Эксклюзив)
Спецпредставитель Президента России оценил факт восстановления памятников культуры на освобожденных землях Азербайджана
Полад Бюльбюльоглу о восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана
В Азербайджане могут повысить госпошлины на выдачу государственных регистрационных знаков автотранспортных средств
Сотрудники Санитарно-Карантинной Службы Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета завершили курс “Базовое жизнеобеспечение (BLS – Basic Life Support) – тренинг для тренеров” (ФОТО)
Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении изменение в закон в связи с куплей-продажей автомобилей