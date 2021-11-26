ВОЗ созвала совещание из-за нового штамма коронавируса

Европа 26 ноября 2021 14:34 (UTC+04:00)
ВОЗ созвала совещание из-за нового штамма коронавируса

Техническая группа по эволюции вирусов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудит в пятницу в Женеве ситуацию, связанную с обнаружением нового штамма коронавируса на юге Африки. Как сообщил ТАСС официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, встреча начнется около полудня по местному времени, пресса будет проинформирована о ее итогах, передает Trend.

"Встреча начнется сегодня около полудня по женевскому времени. Неизвестно, сколько она продлится. По итогам будет информация", - сказал он.

В свою очередь, в пресс-службе ВОЗ в ответ на письменный запрос ТАСС сообщили, что организация ведет "тщательный мониторинг ситуации в связи с недавним обнаружением варианта B.1.1.529". "Первичный анализ показывает, что у этого варианта много мутаций, что требует дальнейшего изучения". "Мы благодарны исследователям Южной Африки и экспертам Технической консультативной группы по эволюции вирусов ВОЗ, которые оценивают этот вариант", - подчеркнули в пресс-службе. Эта группа созвана в пятницу на совещание с целью "лучшего понимания графика исследований, которые ведутся, и определения, следует считать этот вариант представляющим интерес или представляющим обеспокоенность".

В четверг эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила в Женеве, что специалисты организации тесно взаимодействуют с коллегами из ЮАР в изучении нового штамма коронавируса B.1.1.529, обнаруженного в этой стране. На встрече технической группы по эволюции вирусов в пятницу речь пойдет, в частности, о том, отнести этот штамм к вариантам, вызывающим обеспокоенность (VOC), или к вариантам, вызывающим интерес (VOI). Если штамм будет отнесен к одной из этих категорий, то ему присвоят имя в виде буквы греческого алфавита. Керкхове пояснила, что созыв технической группы по эволюции вирусов отнюдь не является "сигналом тревоги". Проведение такой встречи обусловлено тем, что "имеется система" действий для такого рода ситуаций, сказала она. По ее словам, на настоящий момент известно менее 100 геномных последовательностей этого штамма. Планируется проведение исследований, которые "продлятся несколько недель". Цель этой работы будет состоять, в частности, в том, чтобы выяснить "потенциальное воздействие этого варианта, например, на вакцины".

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