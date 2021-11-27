В Испании потребуют тест на ковид от привитых пассажиров из стран повышенного риска

Власти Испании будут требовать отрицательный тест на коронавирус от всех пассажиров, прибывающих из стран с повышенным риском распространения инфекции, вне зависимости от наличия сертификата о вакцинации. Об этом говорится в указе, опубликованном в субботу в официальном правительственном вестнике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пассажирам из стран с высоким уровнем риска, под которыми понимаются [страны], где было зафиксировано значительное ухудшение эпидемической ситуации или где были выявлены штаммы, вызывающие особую озабоченность, будет необходимо предъявлять цифровой сертификат об активной инфекции COVID-19 с отрицательным результатом, независимо от их вакцинационного статуса или ранее перенесенного заболевания", - указано в документе.

К "странам риска", которые не входят в состав ЕС, в Испании относят все за исключением около 20 государств. Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Намибия, Эсватини и ЮАР включены в список государств "с повышенным риском".

В пятницу Минздрав Испании также заявил, что будут введены ограничения на полеты из ЮАР и Ботсваны из-за обнаружения там нового штамма коронавируса.