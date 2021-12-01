Власти Ирландии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом

Европа 1 декабря 2021 17:23 (UTC+04:00)
Власти Ирландии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса подтвержден в Ирландии. Об этом говорится в сообщении, распространенном 1 декабря министерством здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Команда эпидемиологического надзора института общественного здравоохранения (экспертного органа при Минздраве Ирландии) собиралась на регулярной основе на протяжении последней недели для мониторинга ситуации с вариантом "омикрон" SARS-CoV-2, и сегодня мы подтверждаем, что один случай был выявлен в Ирландии", - заявил главный санитарный врач Тони Холохэн.

Он добавил, что пациент, у которого выявлено заражение, прибыл из одной из семи стран Африки - Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР и Эсватини, - внесенных правительством в особый список. Всем гражданам, которые побывали в этих странах с 1 ноября, предписано уйти на самоизоляцию и сдать ПЦР-тест, вне зависимости от того, есть ли у них какие-то симптомы COVID-19 или нет. Власти Ирландии рекомендовали воздержаться от любых поездок в эти страны, если они не носят жизненно важного характера.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

В качестве меры предосторожности некоторые страны - Великобритания, Германия, Австралия, Австрия, Дания, Испания, Нидерланды, Франция, Швейцария - также временно приостановили авиасообщение с семью странами Африки.

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