Представители ЕС и США выступили за взаимодействие в области обороны

Госсекретарь США Энтони Блинкен и представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовали установление структурного сотрудничества между США и ЕС в области обороны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Оба они приветствуют утверждение руководящим советом Европейского оборонного агентства мандата на ведение переговоров по административному соглашению с Соединенными Штатами и выражают общую приверженность стремлению к скорейшему завершению переговоров", - говорится в совместном заявлении руководителей двух внешнеполитических ведомств.

Блинкен и Боррель подтвердили долгосрочное партнерство США и ЕС, приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам в сфере безопасности.

"Они признают важность более сильной и более эффективной европейской обороны, которая способствует глобальной и трансатлантической безопасности, и напоминают о необходимости развития согласованных, взаимодополняющих и совместимых (оборонных) возможностей, выступают за максимальное участие США в оборонных инициативах ЕС", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Блинкен и Боррель объявили о начале диалога между США и ЕС по вопросам безопасности и обороны по случаю визита в Вашингтон генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Стефано Саннино и генерального директора Военного штаба ЕС вице-адмирала Эрве Блежана.