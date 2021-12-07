Цена газа в Европе поднялась до почти $1130 за 1 тыс. куб. м
Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник поднялась до почти $1130 за 1 тыс. куб. м. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1129,4 за 1 тыс. куб. м, или €96,66 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет порядка 7%.
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