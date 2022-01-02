Франция сокращает карантин для людей с положительным тестом на COVID-19 с 10 до семи дней

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что период изоляции для полностью вакцинированных людей с положительным тестом на COVID-19 будет сокращен с 10 до семи дней или пяти при повторном отрицательном тесте в период карантина, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Изоляция может быть снята через пять дней в случае отрицательного теста в период карантина. Тем, кто не вакцинирован, придется самоизолироваться в течение 10 дней с возможностью прекращения карантина через семь дней на тех же условиях", - сказал Веран газете le Journal du Dimanche, вышедшей в свет в воскресенье.

"Мы будем сохранять бдительность в течение всего января", - сказал министр.

Французские власти последовали примеру других стран, таких как Соединенные Штаты, которые на этой неделе сократили карантинный период, чтобы предотвратить сбои в экономике из-за нехватки рабочих рук.

Согласно официальным данным, опубликованным в субботу, Франция стала шестой страной в мире, сообщившей о более чем 10 млн инфицированных коронавирусом с начала пандемии. На этой неделе в стране четыре дня подряд число новых случаев заболевания превышало 200 тыс.