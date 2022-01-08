В Италии для жителей старше 50 лет введен штраф за отказ от вакцинации

Жители Италии старше 50 лет должны будут платить штраф в размере €100 за отказ от вакцинации от коронавируса. Как сообщает в субботу газета La Stampa, сумма штрафа вызвала полемику, поскольку многие, особенно медики, сочли ее слишком маленькой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее правительство Италии приняло решение о введении обязательной вакцинации для итальянцев и проживающих в республике иностранных граждан старше 50 лет. Как разъяснила пресс-служба Совета министров, помимо данного штрафа предусмотрены прочие санкции для тех, кто отказывается прививаться.

В частности, всем трудящимся старше 50 лет для продолжения работы требуется ковид-сертификат, основанный на справке о вакцинации или перенесенном заболевании. Отсутствие данного документа без весомой причины (медотвода или противопоказаний) предполагает отстранение от работы без сохранения заработной платы. Кроме того, штрафы от 600 до €1,5 тыс. предусмотрены при обнаружении сотрудника на рабочем месте без ковид-сертификата.