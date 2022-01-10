В Венгрии ожидают начала пятой волны пандемии коронавируса

Министерство трудовых ресурсов Венгрии прогнозирует наступление пятой волны пандемии коронавируса из-за распространения омикрон-штамма инфекции. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, очередная волна пандемии в стране начнется в период с января по май 2022 года. В ведомстве не исключают, что число суточных заражений может превысить отметку в 13 тыс. человек, из которых 8-9 тыс. граждан понадобится госпитализация. По оценкам министерства, суточная смертность может достигнуть значения в 200 человек. При составлении прогноза эксперты ведомства исходили из того, что доля привитых граждан существенно не возрастет, а новые штаммы коронавирусной инфекции не будут выявлены на территории страны.

Кашлер отметил важность бустерной дозы вакцины и подчеркнул, что она значительно увеличивает число антител к COVID-19, которое затем длительное время сохраняется на высоком уровне. Министр также сообщил, что правительство изучает целесообразность введения гражданам четвертой дозы прививки, однако для принятия окончательного решения по данному вопросу требуются дальнейшие исследования долгосрочного влияния вакцин на уровень антител.

Всего с начала пандемии в Венгрии зарегистрировано около 1,3 млн заражений и 40 тыс. смертей от коронавируса (население страны составляет 9,7 млн человек). По оценкам агентства Reuters, около 78% граждан Венгрии уже прошли полный курс вакцинации от COVID-19. В качестве прививки от коронавируса в стране используется, в частности, российская вакцина "Спутник V".