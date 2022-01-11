Президент и премьер Болгарии ушли на карантин после контакта с больным COVID-19
Президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Кирил Петков и несколько министров ушли на самоизоляцию после заседания совета по безопасности, у одного из участников которого впоследствии выявили коронавирус COVID-19. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Положительный тест на коронавирус был выявлен у спикера парламента Николы Минчева.
По словам главы Минздрава Ангела Кунчева, все участники заседания чувствуют себя хорошо, однако ушли на самоизоляцию в качестве меры предосторожности. Планируется, что все они останутся на самоизоляции семь дней.
Премьер, таким образом, будет работать удаленно, а посещать мероприятия вместо него будет вице-премьер Калина Константинова.
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