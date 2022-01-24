Германский вирусолог считает, что омикрон-штамм может стать "началом конца" пандемии

Эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер полагает, что омикрон-штамм коронавируса может стать "началом конца" пандемии. Такое мнение она выразила в понедельник агентству DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я бы не удивилась. Честно говоря, я предполагаю, что "омикрон" - это начало конца", - отметила Гертнер. Однако она уточнила, что никто не может делать подобные прогнозы наверняка, тем не менее "это соответствует тому, что известно о других пандемиях". Все они, по словам вирусолога, рано или поздно заканчивались. В этом контексте она предположила, что конец пандемии может наступить к началу 2023 года.

"Конечно, всегда можно изображать все в черном цвете и видеть опасность, но данных о том, что мы еще десять лет будем находиться в этом состоянии, ни у кого нет", - утверждала Гертнер.

Вместе с тем она пояснила, что болезнь, которая вначале была серьезной, становится менее опасной, но легче передающейся. "Вирусы имеют преимущество в распространении, если они почти неактивны, но легко передаются. Так что неудивительно, если дела пойдут именно в этом направлении", - заключила эксперт.

В свою очередь в начале января вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире телеканала РБК предположил, что пандемия коронавируса может закончиться к осени 2022 года, но важным условием является вакцинация. Он добавил, что "эта эпидемия закончится раньше, чем она охватит 100% населения", несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом высокая.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 349,2 млн человек, почти 5,6 млн умерли.