Бундесвер не может решить, какой истребитель для ядерного оружия нужен Германии

Министерство обороны Германии решило отложить вопрос с покупкой истребителя-бомбардировщика F-35 для совместного использования американского ядерного оружия, сообщает Trend со ссылкой на Газету.ru.

«Согласно политике, мы не будем публично подтверждать или комментировать предлагаемые передачи или продажи оборонных товаров, пока они не будут официально подтверждены Конгрессом. Мы отсылаем вас к правительству Германии, чтобы обсудить его планы будущих оборонных закупок», — заявили в Госдепартаменте.

Предполагается, что Германия должна в кратчайшие сроки заменить свои истребители Tornado (стоящие на вооружении с 1980-х) для того, чтобы оставаться частью соглашения НАТО о совместном использовании ядерного оружия — это было одним из обещаний правительства нового канцлера Германии Олафа Шольца.

Однако процесс закупки может столкнуться с трудностями, так как предыдущий министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр договорилась о поставках истребителей F-18. При этом, планы на оборонный заказ Германии имеет Франция, которая разрабатывает совместный с немцами проект.