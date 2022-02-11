Ракета "Союз" вывела на орбиту британские спутники связи OneWeb
Партия из 34 спутников связи британской компании OneWeb успешно отделилась от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили в "Роскосмосе".
"Все 34 космических аппарата OneWeb выведены на целевые орбиты", - говорится в сообщении госкорпорации в телеграме.
Прошедший запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 428 единиц.
Ракета стартовала накануне в 22:09 (GMT+4) со стартовой площадки Гвианского космического центра в Южной Америке.
Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.
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