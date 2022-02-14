В Конституцию Италии внесли поправки
Парламент Италии одобрил поправки в основной закон страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщает il Fatto Quotidiano.
В Конституцию теперь будут включены положения о необходимости защиты экологии, а также об ограничении реализации права на частную деятельность в том случае, если она вредит здоровью людей и окружающей среде.
Международные экологические организации, среди которых Greenpeace и WWF поддержали изменения.
Конституция Италии была принята в 1947 году после перехода к республиканской форме правления. С тех пор в нее вносились поправки шестнадцать раз. Италия — пятая страна в мире, в основной закон которой включены положения о защите природы.
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