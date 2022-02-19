НАТО временно закрывает свое представительство в Киеве

БАКУ /Trend/ - НАТО временно закрывает свой офис в Киеве и эвакуирует своих сотрудников в Брюссель и Львов, что примерно в 70 километрах от границы с Польшей.

Как сообщает Trend, об этом сообщили норвежской газете Verdens Gang в пресс-службе Альянса.

“НАТО и ее государства-члены очень внимательно следят и оценивают ситуацию и принимают все необходимые меры предосторожности. Безопасность наших сотрудников является высоким приоритетом, поэтому сотрудники теперь переехали во Львов и в Брюссель. Таким образом, офисы НАТО в Украине все еще функционируют”, — написал пресс-секретарь НАТО в электронном письме изданию.