Украина получит 70 самолетов от международных партнеров

Украинская армия получит от партнеров из стран Евросоюза 70 самолетов, которые в случае необходимости смогут базироваться на польских аэродромах. Из них украинские пилоты будут выполнять боевые задания.

Об этом сообщили на Facebook-странице Командования Воздушных Сил ВСУ, передает Trend со ссылкой на украинские СМИ.

В сообщении говорится, что украинские военные летчики получат в свое распоряжение многоцелевые истребители Миг-29 и бронированные дозвуковые штурмовики Су-25.

В командование Воздушных Сил ВСУ уточнили, что доставка боевых самолетов будет осуществлена из следующих стран:

Болгария (Миг-29) – 16 самолетов;

Болгария (Су-25) – 14 самолетов;

Польша (Миг-29) – 28 самолетов;

Словакия (Миг-29) – 12 самолетов.