Украина получит 70 самолетов от международных партнеров
Украинская армия получит от партнеров из стран Евросоюза 70 самолетов, которые в случае необходимости смогут базироваться на польских аэродромах. Из них украинские пилоты будут выполнять боевые задания.
Об этом сообщили на Facebook-странице Командования Воздушных Сил ВСУ, передает Trend со ссылкой на украинские СМИ.
В сообщении говорится, что украинские военные летчики получат в свое распоряжение многоцелевые истребители Миг-29 и бронированные дозвуковые штурмовики Су-25.
В командование Воздушных Сил ВСУ уточнили, что доставка боевых самолетов будет осуществлена из следующих стран:
Болгария (Миг-29) – 16 самолетов;
Болгария (Су-25) – 14 самолетов;
Польша (Миг-29) – 28 самолетов;
Словакия (Миг-29) – 12 самолетов.
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