Генштаб Украины заявил об уничтожении пяти самолетов РФ за сутки

В Украине с начала суток противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Были попытки высадки тактических десантов. Широко применяются ДРГ для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры. Об этом в утренней сводке сообщает Генштаб ВС Украины, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

"В Северской области продолжаются оборонительные бои с целью недопущения продвижения противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова отмечено появление отдельных ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на других направлениях танковые и механизированные части Вооруженных сил Украины при поддержке авиации и артиллерии продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами, подчеркнули в Генштабе.

На Слобожанщине механизированные бригады и батальонно-тактичные группы (БТГр) десантно-штурмовых войск из состава оперативной группировки уничтожают живую силу и военную технику армии РФ, которая пытается вклиниться и восстановить положение в первом рубеже обороны.

Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры. Защитники столицы не допускают приближения российских подразделений к пригородам.

Продолжаются активные меры по выявлению и уничтожению ДРГ противника. При этом противник, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, переодевается в военную форму Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Нацполиции, чтобы проникнуть в Киев.

"Устойчивая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями", - отмечается в сообщении.

В Генштабе добавили, что только за последние сутки было уничтожено пять самолетов противника.