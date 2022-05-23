В Швеции приняли решение усилить военную помощь Украине

Правительство Швеции приняло решение об усилении военной помощи Украине. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе правительственной канцелярии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Данная помощь является конфиденциальной, и ее пока не будут комментировать. Конфиденциальность необходима в том числе для того, чтобы помощь прибыла и могла быть использована украинской обороной", - говорится в сообщении.

Парламент Швеции в конце марта поддержал предложение своего финансового комитета одобрить передачу Украине оборудования для разминирования и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов на сумму 205 млн крон ($21,7 млн). 27 февраля правительство сообщило, что на Украину будут отправлены 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. касок, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов Pansarskott 86, на это было выделено до 413,5 млн крон ($43,53 млн). Кроме того, в фонд Центрального банка Украины для поддержки вооруженных сил страны было направлено дополнительно 500 млн крон ($52,63 млн).