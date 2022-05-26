В Венгрии заявили, что увеличат объем взимаемых налогов почти до $2,2 млрд

Венгрия введет дополнительные налоги, за счет которых будет ежегодно собирать порядка 800 млрд форинтов (около $2,18 млрд). Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра экономического развития страны Мартона Надя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, новые налоговые обязательства затронут крупные компании, получающие сверхприбыли в банковском, энергетическом, страховом и авиационном секторах. Он уточнил, что основная нагрузка ляжет на банки и энергетический сектор, в частности, венгерскую энергетическую компанию MOL.

Премьер-министр республики Виктор Орбан заявлял ранее, что Венгрия введет дополнительные налоги на сверхприбыль для крупных компаний, средства от этих сборов пойдут на укрепление армии и уменьшение суммы счетов для населения.