В ФРГ заявили, что остановка поставок газа РФ для Shell не повлияла на ситуацию в стране

Решение "Газпрома" остановить поставки газа Shell Energy Europe из-за неоплаты в рублях не сказалось на ситуацию с газоснабжением в ФРГ. Об этом говорится в ежедневном отчете Федерального сетевого агентства, которое опубликовано в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Остановка поставок для Shell охватывает лишь небольшие объемы и до сих пор не имела влияния на ситуацию с газоснабжением в ФРГ", - сообщил регулятор, отметив, что энергобезопасность в ФРГ обеспечена.

"В настоящее время по газопроводу "Северный поток - 1" транспортируется примерно на 4% меньше газа, чем днем ранее. Эти объемы газа закупаются в другом месте", - добавил регулятор.

Ситуация с газоснабжением в Германии стабильная, "энергобезопасность страны остается обеспеченной", газохранилища заполнены на 48,6%. Нынешний уровень заполненности газохранилищ выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов, говорится в сообщении.