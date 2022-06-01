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В ФРГ заявили, что остановка поставок газа РФ для Shell не повлияла на ситуацию в стране

Европа Материалы 1 июня 2022 16:05
В ФРГ заявили, что остановка поставок газа РФ для Shell не повлияла на ситуацию в стране

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Решение "Газпрома" остановить поставки газа Shell Energy Europe из-за неоплаты в рублях не сказалось на ситуацию с газоснабжением в ФРГ. Об этом говорится в ежедневном отчете Федерального сетевого агентства, которое опубликовано в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Остановка поставок для Shell охватывает лишь небольшие объемы и до сих пор не имела влияния на ситуацию с газоснабжением в ФРГ", - сообщил регулятор, отметив, что энергобезопасность в ФРГ обеспечена.

"В настоящее время по газопроводу "Северный поток - 1" транспортируется примерно на 4% меньше газа, чем днем ранее. Эти объемы газа закупаются в другом месте", - добавил регулятор.

Ситуация с газоснабжением в Германии стабильная, "энергобезопасность страны остается обеспеченной", газохранилища заполнены на 48,6%. Нынешний уровень заполненности газохранилищ выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов, говорится в сообщении.

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