В Швейцарии оценили эффективность санкций против России

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен высказался о санкциях, введенных странами Запада против России. Об этом он сообщил в интервью газете Blick, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Памерлен оценил эффективность введения санкций против России и назвал их цели недостигнутыми. Он заявил, что ограничения не привели к прекращению боевых действий на территории Украины.

«Главный вопрос состоит в том, являются ли санкции эффективными. В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении боевых действий в Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута», — подчеркнул он.

Министр добавил, что на вопрос об эффективности санкций «ответить трудно». «Если Россия экспортирует меньше нефти на Запад, однако продает часть этого количества другим странам по более высоким ценам, то для Москвы результат один и тот же», — объяснил он.