Неизвестный самолет пересек воздушное пространство четырех европейских стран

Небольшой двухмоторный самолет производства компании Beechcraft, на борту которого находились два человека, пересек в среду вечером на малой высоте воздушное пространство Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Самолет, который пересек воздушное пространство Румынии по траектории Орадя - Карансебеш - Дробета - Турну - Северин, не демонстрировал враждебного или опасного поведения, - уточняется в сообщении. - Пилот не отвечал на радиозапросы и на визуальные сигналы, передаваемые сопровождавшими его военными самолетами в соответствии с международными нормами".

По имеющимся в настоящий момент данным, самолет поднялся в воздух в Венгрии в районе города Дебрецен около 17:30 без одобренного плана полета и без включенного транспондера. В воздушном пространстве Венгрии его сопровождали два самолета венгерских ВВС, в воздушном пространстве Румынии - самолеты румынских ВВС. Около 19:00 самолет в течение примерно двух минут пересекал воздушное пространство Сербии, а затем вошел в воздушное пространство Болгарии.

"Болгарские власти исследуют в настоящее время на земле зону последней известной позиции самолета для его идентификации и выяснения деталей", - указывает румынское военное ведомство.