Во Франции пройдет первый тур парламентских выборов

Французы вернутся в воскресенье на избирательные участки спустя полтора месяца после президентских выборов. На этот раз гражданам Пятой республики предстоит избрать 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

От расстановки сил в Бурбонском дворце, где заседают парламентарии, зависит судьба реформ, которые пообещал соотечественникам избранный на второй срок президент Франции Эмманюэль Макрон. Нижняя палата формируется по мажоритарному принципу, на основе голосования в одномандатных округах, созданных как в материковой части страны, так и в ее заморских департаментах.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Как правило, мало кому из политиков удается добиться такого успеха с первого раза. Поэтому на 19 июня уже запланирован второй тур выборов, куда выйдут претенденты, добившиеся наилучших результатов.