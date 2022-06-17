В Сербии подтвердили первый случай оспы обезьян

Национальный институт общественного здравоохранения Сербии "Доктор Милан Йованович Батут" в пятницу сообщил о выявленном в стране первом случае заболевания оспой обезьян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Сербии зарегистрирован первый импортированный и подтвержденный случай заболевания оспой обезьян, который диагностически опознан и терапевтически обслужен. Предприняты все меры предотвращения дальнейшего распространения инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы медучреждения.

Указывается, что институт оповестил о выявлении заболевания международные медицинские организации.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.