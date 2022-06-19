Словакия обратилась за помощью в охране воздушного пространства к Чехии

Министр обороны Словакии Ярослав Надь в ходе субботнего визита в Прагу обратился к Чехии с просьбой помочь в ближайшие два года с охраной словацкого воздушного пространства. Об этом сообщило информационное агентство ČTK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Словакия после 24 февраля начала процесс досрочного вывода из состава национальных ВВС истребителей МиГ-29. СМИ республики проинформировали ранее, что Братислава рассматривает возможность передать их Украине.

Словакия четыре года назад заказала в США 14 истребителей F-16. Первые самолеты должны были быть получены в текущем году, но из-за недостатка электронных компонентов, необходимых для их производства, поставки отсрочены на два года. В связи с этим Братислава обратилась к Чехии, а ранее к Польше, с просьбой обеспечить временную охрану словацкого воздушного пространства истребителями ВВС этих стран. Варшава уже дала свое предварительное согласие.