Джонсон рассказал, до каких пор планирует оставаться премьером Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что сможет остаться на своем посту вплоть до середины 2030 годов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, сообщает газета Independent.

«Я активно размышляю о третьем сроке и о том, что может произойти потом. Но я оценю это, когда придет время», — заявил Джонсон на саммите Содружества наций в Руанде.

Срок полномочий британского премьер-министра обычно составляет пять лет, если его полномочия не отзывает парламент или королева. Ближайшие парламентские выборы в Великобритании должны пройти до 24 января 2025 года.