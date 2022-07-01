«Ливерпуль» продлил контракт с египетским нападающим Салахом

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о продлении контракта с форвардом Мохамедом Салахом. Нападающий продлил соглашение с клубом до 2025 года.

Как передает Trend со ссылкой "Газету.Ру", стоимость Салаха оценивается в € 90 миллионов.

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» занял второе место, отстав от «Манчестер Сити» на одно очко. В финале Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа уступили и мадридскому «Реалу» со счетом 0:1. Салах провел в сезоне-2021/22 49 матчей, забив 31 мяч. В общей сложности нападающий провел за команду 254 матча и забил 156 мячей.

В составе сборной Египта Салах становился финалистом Кубка африканских наций в 2017 и 2021 годах.

Ранее нападающий Садио Мане прокомментировал свой переход из «Ливерпуля» в мюнхенскую «Баварию».

В нынешнем сезоне Мане принял участие в 51 матче «Ливерпуля», в которых ему удалось забить 23 мяча и сделать две голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость сенегальского нападающего составляет € 80 миллионов.