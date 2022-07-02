В Париже трем подозреваемым в пособничестве терроризму предъявили обвинения

Парижский суд предъявил обвинения трем подозреваемым в пособничестве терроризму. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно источнику агентства в суде, эти люди подозреваются в оказании материально-технической и финансовой помощи террористу, который находится в сирийско-иракской зоне.

Операция по задержанию подозреваемых в пособничестве терроризму была проведена во вторник в Реймсе на северо-востоке Франции сотрудниками Главного управления внутренней безопасности и спецназа RAID.