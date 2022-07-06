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В ООН заявили, что переговоры по экспорту зерна продолжаются

Европа Материалы 6 июля 2022 21:11
В ООН заявили, что переговоры по экспорту зерна продолжаются

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Переговоры по организации экспорта зерна с Украины продолжаются, в сложившейся ситуации крайне важно производство удобрений. Об этом заявил в среду официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры продолжаются <...>. И, безусловно, удобрения жизненно необходимы по очевидным причинам", - сказал он, отказавшись раскрыть ключевые детали обсуждений.

Дюжаррик добавил, что проблемы с поставками зерна воздействуют не только на продовольственную безопасность, но и на сферу животноводства.

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