Хорватия запретила Вучичу посещение комплекса концлагеря Ясеновац

Власти Хорватии запретили президенту Сербии Александару Вучичу посетить в частном порядке мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац, это решение является скандальным и антиевропейским. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала TV Pink премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам. Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории", - сказала премьер.

Вучич собирался посетить Ясеновац с частным визитом и почтить память сербов, погибших в лагере во время Второй мировой войны. Практически все родственники президента по отцовской линии погибли в результате этнических чисток со стороны хорватских националистов во время войны, в том числе в лагере Ясеновац.

С резким осуждением решения хорватских властей выступил глава МВД Сербии Александар Вулин. Глава МИД республики Никола Селакович в этой связи созвал экстренную пресс-конференцию.