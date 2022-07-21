В Британии ищут обладателя лотерейного билета, выигравшего £195 млн

Участник Национальной лотереи Великобритании EuroMillions станет обладателем самого крупного джекпота в истории страны и получит £195 млн. Деньги будут переведены на банковский счет после проверки подлинности его личности и билета. Об этом пишет Mirror, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

На лотерейном билете победителя совпали пять основных цифр и две дополнительные, что позволило обладателю билета выиграть крупную сумму денег и побить предыдущий рекорд в £184 млн. Теперь всех, кто участвовал в лотерее, просят проверить свои билеты, чтобы можно было найти обладателя рекордного выигрыша.

«Этот победитель только что стал крупнейшим победителем Национальной лотереи за все время, четвертым счастливчиком, выигравшим джекпот EuroMillions в этом году, а еще 15-м британцем, выигравшим более £100 млн. Игроков настоятельно просят проверить свои билеты и позвонить нам, если они думают, что они являются сегодняшним счастливчиком», — сказал Энди Картер, старший советник по выигрышам в Национальной лотерее Великобритании.

Журналисты подсчитали, что обладатель приза сможет приобрести 11 реактивных самолетов Boeing 747, 23 подводные лодки Pisces-VI, футбольный клуб «Саутгемптон» или таунхаус в лондонском районе Мэйфер, а если не будет тратить деньги, то станет богаче, чем певица Адель.