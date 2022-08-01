Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово

Президент Сербии Александар Вучич в воскресенье по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны поблагодарил косовских сербов за их позицию в условиях осложнившейся ситуации, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Приштина давно готовила эту акцию. Большое спасибо сербам из Косово и Метохии за сдержанность и храбрость. Нам предстоит крайне сложная политическая борьба", - приводит сербское телевидение слова Вучича.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы продолжился диалог, чтобы мы начали решать проблемы мирным путем. Мы будем делать все для того, чтобы утихомирить ситуацию. Невзирая на сложности, мы не сдадимся, Сербия победит!" - сказал он.

"Мы завершили встречу в генштабе, до нее начальник генштаба Мойсилович провел разговор с командующим "Сил для Косово" (КФОР). Ожидается, что позже состоится разговор командующего КФОР с представителями косовских сербов", - добавил Вучич.