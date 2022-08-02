Около 700 нелегалов пересекли Ла-Манш в течение одного дня

Пересечение мигрантами пролива Ла-Манш из Франции в Великобританию на небольших судах продолжает нарастать значительным образом, накануне 696 человек на 14 малых плавсредствах добрались до британского берега. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила во вторник Le Figaro.

Со ссылкой на министерство обороны Великобритании издание отмечает, что это самый высокий показатель для одного дня с начала года, и общее количество мигрантов, достигших таким образом Соединенного Королевства в 2022 году, выросло до 17 тыс.

В обстановке такого наплыва нелегалов британское правительство заключило соглашение с Руандой о выдворении домой просителей убежища из этой страны, нелегально прибывших на британский берег.

Хотя из-за решения Европейского суда по правам человека пока не удалось реализовать ни одного такого выдворения нелегалов, кандидаты на замену ушедшему в отставку премьер-министру Борису Джонсону – Риши Сунак и Лиз Трасс – заявили о намерении продолжать подобную политику высылки мигрантов, несмотря на возражения в некоторых парламентских кругах и правозащитных организациях.

В недавнем парламентском докладе делается вывод, что выдворения не будут иметь ожидаемого эффекта сдерживания. Предлагается провести переговоры с Парижем, чтобы на французском берегу пролива был организован центр рассмотрения запросов о предоставлении убежища в Великобритании.

При этом авторы доклада подчеркивали, что пересечение Ла-Манша мигрантами на маломерных судах продолжает существенно нарастать. В 2021 году таким образом в Великобританию попали 28,5 тыс. человек. По прогнозу депутатов, при нынешних темпах до конца года этот показатель может вырасти до 60 тыс.

Во время пересечения пролива 166 человек погибли или числятся пропавшими. В конце прошлого года 27 человек утонули только за один день.

По данным The Times, глава МВД Великобритании Прити Пател готова третий год подряд выделить Франции миллионы фунтов по соглашению о содействии в борьбе против пересечения мигрантами Ла-Манша, что является причиной трений между французской и британской сторонами.