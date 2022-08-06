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УЕФА ввел санкции против «Фенербахче»

Европа Материалы 6 августа 2022 03:25 (UTC +04:00)
УЕФА ввел санкции против «Фенербахче»

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Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал «Фенербахче» за скандирование болельщиками клуба фамилии президента России Владимира Путина в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Турецкий клуб понесет наказание в виде частичного закрытия трибун на один домашний матч в еврокубках. Также «Фенербахче» должен заплатить штраф в размере € 50 тыс.

Напомним, что киевское «Динамо» по сумме двух матчей взяло верх над «Фенербахче». Первая игра в Лодзи закончилась вничью 0:0, а в ответной встрече в Стамбуле были сильнее киевляне — 2:1.

Во время этой игры турецкие болельщики после пропущенного на 57-й минуте гола начали распевать имя Владимира Путина.

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