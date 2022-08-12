ВВП Британии во втором квартале 2022 года снизился на 0,1%

Валовый внутренний продукт (ВВП) Соединенного Королевства снизился во втором квартале текущего года на 0,1%. Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете Национальной статистической службы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно первым оценкам, ВВП Великобритании во втором квартале (с апреля по июнь) 2022 года упал на 0,1%", - отмечается в нем. Вследствие нормализации ситуации с коронавирусом и снижения активности в медицинском секторе сфера услуг "просела" на 0,4%. Уровень реального потребления домохозяйств в отчетный период снизился на 0,2%.

В статическом ведомстве также указали на то, что квартальный дефлятор ВВП (коэффициент, отражающий соотношение между номинальным и реальным значениями показателя), вырос в годовом исчислении на 6%, что объясняется повышением потребительских расходов на 7,3%. Данное увеличение дефлятора стало самым значительным с 1991 года, отметили в ведомстве.