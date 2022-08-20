УЕФА накажет ПСЖ и "Марсель" за нарушение финансового "фэйр-плей"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) накажет французские клубы ПСЖ и "Марсель" за нарушение финансового "фэйр-плей". Об этом в пятницу сообщает французская газета L'Équipe, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что с июня прошлого года орган УЕФА по финансовому контролю клубов следит за парижским клубом из-за убытков, которые превышают €30 млн за три последних финансовых года. Как отмечает L' quipe, убытки "Марселя" составляют не такую значительную сумму.

Наказания обоим французским клубам будут носить финансовый характер. Клубам нужно исправить ситуацию в следующие три сезона, чтобы избежать более серьезных санкций.

По итогам прошлого сезона ПСЖ стал чемпионом Франции, а "Марсель" занял второе место. Обе команды выступят на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Финансовый "фэйр-плей" был одобрен УЕФА в 2010 году и стал действовать с 2011 года. В его рамках клубы, которые получают право на участие в турнирах под эгидой УЕФА, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками, социальными и налоговыми службами.