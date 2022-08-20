Ночные клубы в Лондоне могут закрыться из-за высоких цен на электроэнергию

Многие ночные клубы в Лондоне могут закрыться, не справившись с энергетическим кризисом. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оно указывает, что, помимо "стремительно растущих счетов" за электроэнергию, ночные клубы страдают от того, что инфляция вынудила многих людей сократить расходы на услуги не первой необходимости.

По данным Ассоциации заведений ночной индустрии (NTIA), закрытие угрожает большому числу предприятий, которые до пандемии приносили британской экономике £46 млрд ($55,4 млрд) в год. NTIA выяснила, что 54% заведений еще не продлили договоры о подаче газа и электричества. А сделавшие это сообщили, что их расходы выросли на 37% по сравнению с допандемийными временами.

"Это были тяжелые времена. Мы вновь открылись год назад после локдауна, но теперь столкнулись с новыми проблемами, например, инфляцией", - цитирует Bloomberg директора ночного клуба Egg London Ханса Хесса, подчеркивая, что его опасения разделяют многие представители британского бизнеса.

Согласно прогнозу энергетической консалтинговой компании Cornwall Insight, в октябре цены на электроэнергию могут вырасти в пять раз. Ее аналитики призывают "всерьез задуматься о влиянии энергетического кризиса на бизнес", в противном случае Великобритания увидит, как исчезают "компании с историей, глубоко укоренившиеся в обществе и обладающие хорошими перспективами".

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, призвала население готовиться к тяжелому зимнему периоду ввиду энергетического кризиса. 1 апреля на фоне подорожания газа на мировом рынке в Великобритании повысили верхний предел цен на электроэнергию, после чего средний годовой счет для британского домохозяйства, использующего как электричество, так и газ, вырос на 54%, до рекордной отметки в £1,97 тыс. ($2,4 тыс.). В конце августа британский регулятор должен объявить о новом повышении максимума, в результате чего, согласно прогнозам, счета на электроэнергию с 1 октября могут преодолеть отметку £3 тыс. ($3,6 тыс.) в годовом выражении.