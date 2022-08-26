Елизавета II из-за проблем со здоровьем не примет отставку Джонсона в Лондоне

Королева Великобритании Елизавета II не будет принимать прошение об отставке премьер-министра страны Бориса Джонсона 6 сентября в Букингемском дворце вследствие проблем со здоровьем. Как сообщила в пятницу газета The Sun, 96-летний монарх проведет встречу с уходящим главой правительства в замке Балморал в Шотландии, где она традиционно проводит вторую половину лета и начало сентября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В этой же резиденции Ее Величество примет нового премьер-министра, которым станет либо руководитель Форин оффиса Лиз Трасс, либо экс-министр финансов Риши Сунак. На встрече с одним из них королева поручит преемнику Джонсона сформировать новый состав правительства. Отмечается, что Елизавета II впервые в жизни утвердит премьер-министра страны не в Букингемском дворце, а в замке Балморал.

По информации газеты, монарх склоняется к такому развитию событий по рекомендации врачей, которые считают, что поспешное возвращение в Лондон негативным образом скажется на самочувствии Елизаветы II. Официально итоговое решение будет объявлено на следующей неделе.

Издание напомнило, что церемония формального назначения британским монархом премьер-министра, как правило, проходит либо в Букингемском дворце, либо в Виндзорском замке под Лондоном. При этом, например, в 1908 году Генри Асквит (1852-1928), ставший главой правительства Великобритании после неожиданной отставки Генри Кэмпбелла-Баннермана (1836-1908) по состоянию здоровья, в рамках процедуры вступления в должность и вовсе был вынужден приехать в город Биарриц на юго-западе Франции, где в то время отдыхал британский король Эдуард VII (1841-1910).

Елизавета II на протяжении последних нескольких месяцев испытывает проблемы со здоровьем: в октябре прошлого года она впервые за восемь лет была госпитализирована и провела сутки в одной из лондонских больниц. По настоянию врачей королева временно отказалась от дальних поездок и начала появляться на публике с тростью. В июле Елизавета II отменила, вероятно по состоянию здоровья, свое запланированное участие на церемонии открытия Игр Содружества в Бирмингеме.