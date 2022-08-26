Макрон заверил, что во Франции все будет хорошо с газом зимой

Во Франции все будет в порядке с газом предстоящей зимой, уверен президент страны Эммануэль Макрон, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Ранее сообщалось, что Франция стала пятой страной Евросоюза, где подземные хранилища заполнены газом более, чем на 90%.

Макрон отметил, что страна диверсифицировала поставки газа, обеспечила запасы энергоресурса, работает над новым терминалом в Гавре.

Поэтому у французов с газом все будет хорошо этой зимой", — сказал французский лидер.

В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии. Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии. Правительство также призвало граждан, несмотря на сильную жару, не злоупотреблять кондиционерами.