Реформу рынка электроэнергии в ЕС должны провести в начале 2023 года - фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек полагают, что реформа рынка электроэнергии в Европейском союзе (ЕС) должна быть проведена в начале 2023 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам нужен инструмент на случай чрезвычайной ситуации, который работает быстрее. Речь идет о неделях", - сказала фон дер Ляйен в понедельник во время выступления в Минэкономики Германии. "И тогда нам нужно провести глубокую структурную реформу рынка электроэнергии. Это будет в начале следующего года", - подчеркнула глава ЕК.

В свою очередь Хабек отметил, что к любой реформе рынка электроэнергии нужно подходить с осторожностью. "Мы делаем здесь то, что обычно занимает два законодательных периода", - указал министр. При этом он добавил, что необходимо разработать механизм, который позволил бы более дешевым формам энергии достигать потребителей. На европейском рынке электроэнергии цены в настоящее время устанавливаются преимущественно газовыми электростанциями.

Поскольку цена на газ резко выросла на фоне нынешних событий в Украине, следовательно, электроэнергия также стала дороже. Реформа европейского рынка электроэнергии могла бы изменить положение дел, чтобы потребители меньше платили, например, за дешевую электроэнергию от солнца и ветра. В то же время фон дер Ляйен, имея в виду осенне-зимний период, выразила мнение, что Россия может полностью прекратить поставки газа. "Мы исходим из худшего сценария, и мы вынуждены это делать", - подытожила она.

Энергетический кризис, усугубившийся в связи с отказом от российского топлива, заставил Еврокомиссию начать в экстренном порядке подготовку структурной реформы европейского рынка электроэнергии. Он поразил ЕС осенью 2021 года, и до настоящего момента ситуация только ухудшается, а уровень цен на газ и электричество в Европе остается рекордным в истории. По оценкам европейских энергетической компаний, счета граждан Евросоюза за электроэнергию с начала 2022 года могут вырасти в 2,5-6 раз в зависимости от страны, региона и уровня потребления.