Обамеянг перешел из "Барселоны" в "Челси"

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешел из испанского футбольного клуба "Барселона" в английский "Челси". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба "Барселоны", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение с английским клубом рассчитано на два сезона. За трансфер Обамеянга "Челси" заплатил €12 млн.

"Я счастлив, - сказал Обамеянг, комментарий которого приводит пресс-служба "Челси". - У меня есть кое-какие незавершенные дела в чемпионате Англии, поэтому я рад вернуться".

Обамеянгу 33 года, он выступал за "Барселону" с февраля. За каталонский клуб футболист провел 24 игры, забив 13 голов. Ранее нападающий выступал за французские "Дижон", "Лилль", "Монако", "Сент-Этьен", итальянский "Милан", германскую "Боруссию" из Дортмунда и английский "Арсенал". В составе лондонского клуба Обамеянг стал победителем Кубка (сезон-2019/20) и Суперкубка Англии (2020), вместе с "Боруссией" форвард дважды выиграл Суперкубок (2013, 2014) и Кубок Германии (2016/17), в "Сент-Этьене" он стал обладателем Кубка французской лиги (2012/13). За сборную Габона нападающий провел 63 матча, забив 29 голов и сделав 10 результативных передач.

По итогам прошлого сезона "Челси" занял третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, в Лиге чемпионов команда дошла до четвертьфинала, где по сумме двух матчей уступила будущему победителю турнира мадридскому "Реалу" (1:3, 3:2). После пяти туров нового розыгрыша чемпионата Англии "Челси" идет 10-м, набрав семь очков.