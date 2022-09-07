Зеленский первым из иностранных лидеров побеседовал с Трасс

Президент Украины Володимир Зеленский стал первым иностранным лидером, проведшим разговор с новой главой правительства Великобритании Лиз Трасс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Укринформ, Зеленский сообщил в Твиттере.

"Первым среди иностранных лидеров провел разговор с вновь избранным Премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Пригласил ее в Украину", - написал он.

Он выразил благодарность народу этой страны за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины, отметив, что Британия готова к дальнейшему усилению.

Кроме того, собеседники уделили внимание гарантиям безопасности и обсудили участие Великобритании в восстановлении Украины.

Он добавил, что Украина и Великобритания будут продолжать активное взаимодействие во всех форматах.