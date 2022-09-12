В Чехии выявили 62 случая заражения оспой обезьян

Число выявленных в Чехии случаев заражения оспой обезьян составило 62. Об этом со ссылкой на Государственный медицинский институт сообщило в воскресенье вечером Чешское радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Чехии за последнюю недели было выявлено 15 случаев заражения оспой обезьян. Большинство пациентов составляют мужчины в возрасте от 35 до 44 лет.

Наибольшее количество заразившихся приходится на Прагу - 49. Болезнь распространяется, как следует из сообщения, преимущественно половым путем. В республику поступили 2 800 доз вакцины от оспы обезьян. Препарат получили первые пять пациентов. Вакцинация проводится в столичной больнице "На Буловце".

О первом случае заражения в Чехии оспой обезьян медики сообщили 24 мая.