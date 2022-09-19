В Вестминстерском аббатстве началась панихида по Елизавете II

Панихида по королеве Великобритании Елизавете II, которая умерла 8 сентября, началась в понедельник в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в присутствии около 2 тыс. человек, включая иностранных лидеров. Двери для гостей открылись еще в 08:00, однако служба началась, как и было запланировано, ровно в 11:00, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

До начала панихиды колокол готической церкви, заложенной еще в XIII веке, делал по одному удару каждую минуту в течение 96 минут - по числу лет, прожитых королевой. В своды аббатства дубовый гроб с телом Ее Величества, на котором лежали знаки верховной власти - держава, корона Британской империи и скипетр, внесли под пение хора. Он исполнил пять фрагментов из Священного Писания - те же самые, что звучали в аббатстве на протяжении всех государственных похорон с XVIII века.

В настоящий момент службу проводит настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл, при этом молитвы также произнесут кардинал Винсент Николс - примас католиков Англии и Уэльса, представители пресвитерианской церкви Шотландии и объединения 26 независимых христианских церквей Англии и Уэльса. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прочитает начало главы 14 Евангелия от Иоанна, генеральный секретарь Содружества Патрисия Скотланд - фрагмент книги Нового Завета, Первое послание к Коринфянам, а духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби произнесет проповедь.